К мемориалу ветеранам Великой Отечественной войны «Казаньоргсинтеза» возложили цветы

Накануне празднования Дня Победы руководство ПАО «Казаньоргсинтез» возложило цветы к мемориалу ветеранам Великой Отечественной войны, работавшим на предприятии. Из-за ограничений, введенных для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, в этом году не было торжественных массовых мероприятий.

Церемония состояла из минуты молчания и самого возложения цветов. В ней приняли участие председатель совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» и генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов, генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» Фарид Минигулов, члены исполнительной дирекции предприятия, руководство профсоюза работников и представители ФГБУ «5 отряд ФПС ГПС по РТ».

— Здесь, на обелиске, выбиты имена тех, кто, пройдя войну, нашел в себе силы работать дальше, строить заводы, возводить основу мощной химической отрасли страны. Таким митингом мы можем отдать нашим героям лишь малую долю огромного долга за нашу спокойную трудовую жизнь, — сказал собравшимся Руслан Шигабутдинов.

Для самих ветеранов и тружеников тыла в этом году также не проводили торжественных мероприятий, однако руководители ПАО «Казаньоргсинтез» и профсоюза работников предприятия поздравили их дома. Сейчас в ветеранской организации предприятия состоят четыре участника войны и 46 человек, работавших в тылу с 1941 по 1945 год. Им к юбилею Победы в дополнение к государственным выплатам также вручили денежные вознаграждения от «Казаньоргсинтеза».