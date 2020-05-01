Прогулки по воде: в Татарстане открылась пассажирская навигация

10:22, 01.05.2020 16
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня в Татарстане открылась пассажирская навигация на Волге и Каме. Теперь до своего дачного участка садоводы смогут добраться в том числе на теплоходе. Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции перед входом в здания речных вокзалов служба охраны измерит температуру у пассажиров бесконтактными градусниками. Открытие навигации - в фоторепортаже "Реального времени".


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