Прогулки по воде: в Татарстане открылась пассажирская навигация

Сегодня в Татарстане открылась пассажирская навигация на Волге и Каме. Теперь до своего дачного участка садоводы смогут добраться в том числе на теплоходе. Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции перед входом в здания речных вокзалов служба охраны измерит температуру у пассажиров бесконтактными градусниками. Открытие навигации - в фоторепортаже "Реального времени".