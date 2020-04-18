Есть ли спорт после карантина? Как в Казани строят скейт-парк

Когда-нибудь коронавирусная эпидемия закончится, и всем нужно будет где-то отдыхать. А уж дополнительная возможность заняться спортом после долгого сидения в четырех стенах станет просто на вес золота. С началом весны под мостом «Миллениум» возобновилось строительство парка экстремальных видов спорта под открытым небом. На стройплощадке побывал фотокорреспондент «Реального времени».



Строительные работы на площадке начались еще прошлой осенью. Площадь застройки открытого комплекса составляет 1,9 гектара. Глава Минмолодежи Дамир Фаттахов ранее сообщал, что скейт-парк откроется ближе к 27 июня текущего года — как раз ко Дню молодежи. По его словам, также уже идет проектирование крытого скейт-парка площадью около 5 тысяч кв. метров. Позже эти комплексы объединят в молодежный центр для уличных сообществ Uram. Там расположатся памп-трек, air-парк, тренинг парк, воркаут, паркур, скаладром, многофункциональные пространства и аудитории, административные зоны, хозяйственные, раздевалки, лектории. Также к открытию скейт-парка планировалось приурочить проведение Первых Всероссийских городских игр (Urban Games), которые объединят около тысячи спортсменов в 13 видах спорта.

