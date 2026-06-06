Праздник в честь Дня защиты детей: Казанская ТЭЦ-3 организовала детям экскурсию в зоопарк

В честь прошедшего Дня защиты детей филиал АО «ТГК-16» — Казанская ТЭЦ-3 — организовал для семей сотрудников с детьми настоящий праздник — посещение зоопарка «Река Замбези». Ребята получили возможность познакомиться с удивительным миром животных, увидеть редких и экзотических обитателей зоопарка, узнать много нового об их повадках и среде обитания. Поездка подарила детям яркие эмоции, живые впечатления и массу радостных моментов. Подробнее — в фоторепортаже «Реального времени».
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