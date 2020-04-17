Рустам Минниханов посетил «Нижнекамскнефтехим» с рабочим визитом

13:18, 17.04.2020 22
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  • tatarstan.ru
  • tatarstan.ru
  • tatarstan.ru
  • tatarstan.ru
  • tatarstan.ru
  • tatarstan.ru
  • НКНХ
  • tatarstan.ru
  • tatarstan.ru
  • НКНХ
  • tatarstan.ru
  • НКНХ
  • НКНХ
  • tatarstan.ru
  • tatarstan.ru
  • tatarstan.ru
  • tatarstan.ru
  • tatarstan.ru
  • tatarstan.ru
  • НКНХ
  • tatarstan.ru
  • НКНХ

Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Нижнекамск, чтобы лично оценить меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции на «Нижнекамскнефтехиме», входящем в ГК ТАИФ. В рамках поездки глава республики посетил строительную площадку будущего комплекса «Этилен-600» НКНХ, осмотрел структурные подразделения, встретился с трудовыми коллективами.

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