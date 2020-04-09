Как работает Казанская ТЭЦ-3 во время напряженной эпидемиологической обстановки

19:52, 09.04.2020 Сюжет:  АО «ТГК-16» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время» 16
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку и нерабочие дни, деятельность энергостанций ТГК-16 продолжается в прежнем режиме. Тепло и электроэнергия подаются по графику. На Казанской ТЭЦ-3 начинаются плановые ремонтные работы. Об этом стало известно в ходе пресс-тура на энергостанции.

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