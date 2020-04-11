Нижнекамская станция очистки воды дезинфицирует дороги и помещения

07:00, 11.04.2020 Сюжет:  ПАО «Нижнекамскнефтехим» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время» 22
1/22
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков

Журналистам во время пресс-тура показали, как на Нижнекамской станции очистки воды борются с распространением COVID-19. Предприятие разработало и приняло к действую целую программу санитарной обработки территории, производственных, бытовых помещений и технологического оборудования. О том, как масштабная дезинфекция ведется как на улице, так и внутри помещений в фоторепортаже «Реального времени».

Распечатать материал

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи