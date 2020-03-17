Команда ТГК-16 взяла серебро в чемпионате Казани по мини-футболу

Команда ТГК-16 «Энергия» успешно выступила в чемпионате Казани по мини-футболу. Спортсмены компании вошли в число призеров, завоевав серебряные медали. По результатам турнира также наградили лучших игроков. Приз в номинации «Лучший бомбардир» получил игрок команды ТГК-16 Ринат Шайхутдинов.
— Серебро — безусловно, хороший результат для нашей команды! Каждый игрок, тренерский штаб команды «Энергия» внесли огромный вклад для достижения данного результата. Все молодцы! В следующем сезоне мы приложим максимум усилий, чтобы забрать золото чемпионата, — поделился эмоциями капитан команды Кирилл Киреев.
Чемпионат по мини-футболу под эгидой ФМФК проходит в Казани ежегодно. В турнире соревнуются команды крупных предприятий, компаний, высших учебных заведений. Противники отыгрывают два круга. Победителем становится команда, набравшая максимальное количество очков.
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