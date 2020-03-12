Пополнение в Big Cat Show: тигрица Магда родила четырех котят

22:23, 12.03.2020 33
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  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин

В Казанском цирке произошло очень редкое событие: тигрица Магда родила четырех котят. Родители тигрят, Магда и Мартин - участники аттракциона Big Cat Show. Сегодня прошла открытая репетиция с участием отца тигрят, Мартина, а корреспондент «Реального времени» пообщался с директором цирка и с дрессировщиком — хозяином аттракциона, в прайд которого входит счастливое семейство.

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