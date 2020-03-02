XiV Cовет по предпринимательству: маркировка «молочки», весовой контроль и отмена ЕНВД

11:16, 02.03.2020 31
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Казани прошло расширенное заседание Совета по предпринимательству при президенте РТ. Участие в нем приняли более 200 бизнесменов, а также руководители республиканских органов власти, главы районов, лидеры общественных объединений бизнеса и депутаты Госсовета РТ. Заседание совета — в фоторепортаже «Реального времени».

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