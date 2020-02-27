Вакцинация лисиц, разведение маралов и создание ООПТ: как в Татарстане охраняют биоресурсы

В Татарстане в завершающей стадии находятся проекты по созданию пяти новых особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Об этом сообщил сегодня на заседании коллегии Госкомитета РТ по биологическим ресурсам его председатель Федор Батков. Также сегодня на заседании коллегии стало известно, что в республике за пять лет количество случаев бешенства у диких животных снизилось в 10 раз. Кроме того, по данным комитета, Татарстан по числу охотпользователей, занимающихся дичеразведением, находится на первом месте в ПФО. Заседание коллегии - в фоторепортаже "Реального времени".
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