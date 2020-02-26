«Новый рубеж КВЗ»: первый серийный Ми-38 передали заказчику

На Казанском вертолетном заводе прошла церемония передачи заказчику первого вертолета Ми-38 с салоном повышенной комфортности. Приобретает вертолет компания «Газпромбанк Лизинг». Эксплуатантом воздушного судна станет компания «Русские вертолетные системы». Ее гендиректор Михаил Казачков сразу же получил ключи от винтокрылой машины. За церемонией передачи наблюдал фотокорреспондент "Реального времени".
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