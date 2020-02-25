Куда поставить тир и фотобудку? В мэрии Казани готовятся к мартовским аукционам

В марте начнутся аукционы на места размещения нестационарных торговых объектов в парках и скверах Казани в летний сезон. Исполком выставит на торги 25 участков, которые смогут занять кафе, тиры, фотобудки, лавки с мороженым и центры проката. О том, какие требования нужно выполнить бизнесу, чтобы получить заветные места в «зеленых зонах» летом 2020 года, рассказал сегодня глава Дирекции парков и скверов Марат Закиров.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым