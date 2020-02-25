Куда поставить тир и фотобудку? В мэрии Казани готовятся к мартовским аукционам

18:46, 25.02.2020 18
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

В марте начнутся аукционы на места размещения нестационарных торговых объектов в парках и скверах Казани в летний сезон. Исполком выставит на торги 25 участков, которые смогут занять кафе, тиры, фотобудки, лавки с мороженым и центры проката. О том, какие требования нужно выполнить бизнесу, чтобы получить заветные места в «зеленых зонах» летом 2020 года, рассказал сегодня глава Дирекции парков и скверов Марат Закиров.

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