«Казаньоргсинтез» поздравил заводчан с Днем защитника Отечества

17:21, 21.02.2020 Сюжет:  ПАО «Казаньоргсинтез» – статьи в бизнес-газете «Реальное время» 15
1/15
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня на «Казаньоргсинтезе» прошли празднования, посвященные Дню защитника Отечества. Участие в торжественных мероприятиях приняли работники предприятия, которые не понаслышке знают, что значит защищать Родину. Поздравительные слова в их адрес сказал Айдар Ахметшин, заместитель генерального директора по персоналу и общим вопросам ПАО «Казаньоргсинтез», и Руслан Рахманов, военный комиссар Кировского и Московского районов Казани.

Партнерский материал

Распечатать материал

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи