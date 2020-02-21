«Казаньоргсинтез» поздравил заводчан с Днем защитника Отечества

Сегодня на «Казаньоргсинтезе» прошли празднования, посвященные Дню защитника Отечества. Участие в торжественных мероприятиях приняли работники предприятия, которые не понаслышке знают, что значит защищать Родину. Поздравительные слова в их адрес сказал Айдар Ахметшин, заместитель генерального директора по персоналу и общим вопросам ПАО «Казаньоргсинтез», и Руслан Рахманов, военный комиссар Кировского и Московского районов Казани.
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