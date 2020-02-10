Хуже не будет? Как эксперты клуба «Волга» экологию обсуждали

23:36, 10.02.2020 31
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  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин

Темой первого в этом году заседания экспертного клуба «Волга» в Казани стала экология. Специалисты пытались прийти к общему знаменателю в вопросах взаимоотношений человека и окружающей среды. Теоретики и практики обсуждали причины экологических протестов и взаимодействие общества, бизнеса и власти в решении мусорной проблемы. За беседой следил фотокорреспондент «Реального времени»

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