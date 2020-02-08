«Лыжня России — 2020» в Казани: настоящий зимний праздник

Сегодня в Казани на четырех площадках прошел традиционный лыжный праздник. Основной старт «Лыжни России - 2020» в столице Татарстана традиционно был дан в поселке Юдино на стадионе «Локомотив».

Мероприятие началось с минуты молчания памяти погибшего накануне депутата Государственной думы РФ Айрата Хайруллина. Сразу после церемонии открытия состоялся забег руководителей на 2 км. Победу в нем одержал начальник Управления ГИБДД МВД по РТ Ленар Габдурахманов, на втором месте директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов, третьим стал министр спорта РТ Владимир Леонов.