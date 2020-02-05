Ближе к МПЗ: переедет ли в Осиново зеленодольский глава?

20:36, 05.02.2020 23
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Отчетная сессия Осиновского сельского поселения сегодня довольно быстро перетекла из официально-делового формата с зачитыванием докладов в живое общение с населением. Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев заявил о готовности переехать в Осиново и построить дом поблизости от МСЗ. Заседание отчетной сессии - в фоторепортаже "Реального времени".

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