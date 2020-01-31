Маски и тепловизоры, собаки и журналисты. Как встречали рейс из Китая

14:10, 31.01.2020 37
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Несколько часов назад в казанском аэропорту приземлился предпоследний самолет из Китая. Чартерный рейс F7 9734 авиакомпании IFly из аэропорта города Санья доставил 342 пассажира. После девятичасового перелета пассажиры должны были пройти не только паспортный контроль, но и несколько стадий эпидемиологического контроля.

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