Музей во Дворце земледельцев: победитель без сахара, «Золотая корова» и курсы директоров Госконюшен

17:15, 17.01.2020 40 2
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня Минсельхоз РТ организовал для представителей СМИ пресс-тур в Музей истории сельского хозяйства во Дворце земледельцев. Музей создан еще в 2015 году, но впервые открыл свои двери для журналистов. Экскурсию по экспозиции провел директор музея Наиль Сабиров.

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 17 янв
    Прекрасные фотографии!
    исторические.
    Захотелось сходить в Музей.
    Тем более, что наступил года празднования 100-летия ТАССР.
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  • Анонимно 17 янв
    Надо туда и фотографии нынешних деревень Татарстана, в которых одни старики и каждый четвертый дом - брошенный.
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