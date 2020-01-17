Музей во Дворце земледельцев: победитель без сахара, «Золотая корова» и курсы директоров Госконюшен

Сегодня Минсельхоз РТ организовал для представителей СМИ пресс-тур в Музей истории сельского хозяйства во Дворце земледельцев. Музей создан еще в 2015 году, но впервые открыл свои двери для журналистов. Экскурсию по экспозиции провел директор музея Наиль Сабиров.
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комментарии
исторические.
Захотелось сходить в Музей.
Тем более, что наступил года празднования 100-летия ТАССР.