В КРК «Пирамида» прошла новогодняя елка для детей работников ПАО «Казаньоргсинтез»

12:41, 08.01.2020 Сюжет:  ПАО «Казаньоргсинтез» – статьи в бизнес-газете «Реальное время» 15
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Новогоднее представление в КРК «Пирамида» посетили дети работников ПАО «Казаньоргсинтез» в возрасте 4—5 лет. В фойе комплекса малышей и родителей встречали герои мультфильмов Disney. Самое главное событие ожидало в концертном зале — там дети окунулись в сказку про Аладдина и джина.

ПАО «Казаньоргсинтез» ежегодно приобретает детские билеты на городские новогодние представления для членов семей работников. В этом году руководство предприятия совместно с АО «ТАИФ» организовало праздник для детей в возрасте 4—5 лет, для которых пока вход на городские елки ограничен возрастным цензом. Представление в «Пирамиде» посетили около 800 малышей работников ПАО «Казаньоргсинтез». Планируется, что подобная акция станет ежегодной.

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