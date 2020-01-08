В КРК «Пирамида» прошла новогодняя елка для детей работников ПАО «Казаньоргсинтез»

Новогоднее представление в КРК «Пирамида» посетили дети работников ПАО «Казаньоргсинтез» в возрасте 4—5 лет. В фойе комплекса малышей и родителей встречали герои мультфильмов Disney. Самое главное событие ожидало в концертном зале — там дети окунулись в сказку про Аладдина и джина.

ПАО «Казаньоргсинтез» ежегодно приобретает детские билеты на городские новогодние представления для членов семей работников. В этом году руководство предприятия совместно с АО «ТАИФ» организовало праздник для детей в возрасте 4—5 лет, для которых пока вход на городские елки ограничен возрастным цензом. Представление в «Пирамиде» посетили около 800 малышей работников ПАО «Казаньоргсинтез». Планируется, что подобная акция станет ежегодной.

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