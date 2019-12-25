Деловой климат-2020, премия Таркаева и «Новая музыка»: как предприниматели итоги года подводили

Сегодня в Торгово-промышленной палате РТ прошла предновогодняя встреча с предпринимателями. Участники встречи подвели итоги года и обсудили экономические риски 2020 года, принципы эффективного предпринимательства и предложения по улучшению делового климата. На мероприятии вручили премию имени А. Таркаева, которая учреждена Фондом содействия развития предпринимательства, ее получили пять участников союза — бизнесмены, которые вносят вклад в общественную жизнь республики и являются активными благотворителями. На мероприятии выступил струнный квартет оркестра «Новая музыка» под управлением Анны Гулишамбаровой.