Деловой климат-2020, премия Таркаева и «Новая музыка»: как предприниматели итоги года подводили

Сегодня в Торгово-промышленной палате РТ прошла предновогодняя встреча с предпринимателями. Участники встречи подвели итоги года и обсудили экономические риски 2020 года, принципы эффективного предпринимательства и предложения по улучшению делового климата. На мероприятии вручили премию имени А. Таркаева, которая учреждена Фондом содействия развития предпринимательства, ее получили пять участников союза — бизнесмены, которые вносят вклад в общественную жизнь республики и являются активными благотворителями. На мероприятии выступил струнный квартет оркестра «Новая музыка» под управлением Анны Гулишамбаровой.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым