Банк «Аверс» организовал праздник для пациентов ДРКБ

17:25, 25.12.2019 Сюжет:  ООО Банк «Аверс» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время» 11
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Банк «Аверс» поздравил маленьких пациентов Детской республиканской клинической больницы с наступающими новогодними праздниками. В этот день для пациентов клиники было организовано новогоднее представление. Приглашенные артисты подарили гостям праздник и новогоднее настроение, а Дед Мороз пообещал исполнить самые заветные новогодние желания ребят, проходящих лечение в больнице.

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