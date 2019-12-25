В канун Нового года в Московском районе открылась праздничная елка

24 декабря в парке «Сосновая роща» открылся сказочный городок с двадцатиметровой елкой, которую традиционно в канун Нового года устанавливает ПАО «Казаньоргсинтез». Глава администрации Кировского и Московского районов Сергей Миронов, генеральный директор АО «ТАИФ», председатель совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» Руслан Шигабутдинов и генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» Фарид Минигулов поздравили жителей Казани с наступающим новым годом.
Глава администрации Кировского и Московского районов поблагодарил руководство города и республики за изменения, которые делают Казань благоустроенной и комфортной. Он также выразил признательность «Казаньоргсинтезу» за помощь в организации праздника. «Я уверен, что с такими друзьями наш район будет только процветать», — сказал Сергей Миронов.
В свою очередь, Руслан Шигабутдинов назвал «Казаньоргсинтез» частью большого города. Он также поздравил казанцев с Новым годом и пожелал всем хорошего настроения.
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