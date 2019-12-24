«Руководитель года — 2019»: лучшие топ-менеджеры Татарстана — на сцене «Пирамиды»

В Казани традиционно объявили лауреатов республиканского конкурса «Руководитель года-2019». 16 самых эффективных топ-менеджеров региона, представляющих сферы машиностроения, нефтехимии, энергетики, строительства, ЖКХ и IT-технологий, получили памятные нагрудные знаки из рук премьер-министра Татарстана Алексея Песошина, президент Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил предприятия, больше других вложившихся в WorldSkills, а Государственный Советник Минтимер Шаймиев отметил самых крупных благотворителей республики.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым