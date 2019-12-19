Зимняя сказка от «Цирка солнца»: подледные тени, стеклянный лабиринт и №16 «Ак Барса» в шоу CRYSTAL

23:44, 19.12.2019 35
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в казанской в «Татнефть Арене» прошла премьера первого ледового шоу «Цирка дю Солей» - CRYSTAL. Европейская премьера прошла 22 ноября в Москве, на площадке стадиона «Лужники», после чего шоу сразу же отправилось в Санкт-Петербург. Наконец, труппа «Цирка Солнца» с программой CRYSTAL добралась и до Казани. За четыре гастрольных дня, с 19 по 22 декабря, на площадке «Татнефть Арены» будет показано шесть представлений. В программе традиционные для жанра синхронное фигурное и экстремальное катание, фристайл переплетаются с цирковыми дисциплинами — воздушными ремнями, трапецией и партерной акробатикой. История о волнительном путешествии девушки Кристал в причудливый мир фантазий - в фоторепортаже "Реального времени".

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