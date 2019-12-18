«Спортсмен года 2019»: рекорды, победы и надежды

В Казани в концертном зале Поволжской академии спорта состоялась церемония награждения «Спортсмен года 2019», победителями которой стали хоккеист Данис Зарипов и сноубордистка Милена Быкова. Лучшими тренерами признаны Араик Маргарян (хоккей на траве, «Динамо-Казань») и Наталья Кулешова (баскетбол, сборная Татарстана), лучшими спортсменами с ограниченными возможностями здоровья — Елдыз Гатауллина (шашки) и Исмаил Насрулаев (греко-римская борьба), командой года стал «КАМАЗ-мастер». Церемония награждения - в фоторепортаже "Реального времени".