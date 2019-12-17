В Казани наградили авторов «50 лучших инновационных идей для РТ»

16:00, 17.12.2019 25
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Казани наградили победителей конкурса «50 лучших инновационных идей для РТ». Также на площадке прошел демодень по предпринимательской программе «Идея-1000» — аналогичное состязание для бизнеса. Компании-участники рассказали о своих инновационных проектах, поддержанных Инвестиционно-венчурным фондом РТ.

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