Лилии для Шурале, огненный Зилант и ледяное «лего»: как украшают Казань к Новому году

В эти декабрьские дни улицы и парки Казани оформляют праздничными световыми элементами. Новогодняя композиция появится на площади Тысячелетия перед Казанским Кремлем, световые инсталляции установят на Советской площади, у памятника Муллануру Вахитову и на площади Свободы, а световая композиция «Лилии» украсит площадь перед театром им. Камала. Арт-объект в виде цифр 2020 появится на территории Старо-Татарской слободы, а иллюминация со светодиодной гирляндой мишурой и световыми элементами с новогодней тематикой «Валенки», «Шарики» и «Снежинка» украсит все мосты через протоку Булак. 26 декабря у центра семьи «Казан» откроется главная праздничная площадка с новой 35-метровой елкой и ледовым городком. Как украшают Казань к Новому году - в фоторепортаже "Реального времени".
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