Зимний книжный фестиваль в «Смене»: No kidding press, «Редкая птица» и «почти ЛУЧШИЙ презент»

В эти выходные в казанском центре современной культуры «Смена» традиционно проходит Зимний книжный фестиваль. В нем принимают участие более 60 издательств со всей России. Казанцы и гости столицы РТ могут приобрести книжные новинки, побывать на лекциях, мастер-классах и встречах с писателями. Основная тема нынешнего фестиваля - идея пересечения двух важнейших видов искусств – литературы и музыки.

