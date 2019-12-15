Зимний книжный фестиваль в «Смене»: No kidding press, «Редкая птица» и «почти ЛУЧШИЙ презент»

В эти выходные в казанском центре современной культуры «Смена» традиционно проходит Зимний книжный фестиваль. В нем принимают участие более 60 издательств со всей России. Казанцы и гости столицы РТ могут приобрести книжные новинки, побывать на лекциях, мастер-классах и встречах с писателями. Основная тема нынешнего фестиваля - идея пересечения двух важнейших видов искусств – литературы и музыки.
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