В «Пирамиде» в седьмой раз вручили Национальную музыкальную премию «Болгар радиосы»

22:20, 14.12.2019 43
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в КРК «Пирамида» вручили VII Национальную музыкальную премию «Болгар радиосы». Часть лауреатов Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» – это артисты, победившие в проекте «Кайнар хит» по итогам голосования. Помимо победителей проекта «Кайнар хит», статуэтку «Золотая звезда» вручили исполнителям самых популярных песен, завоевавших сердца слушателей «Болгар радиосы».

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