Миллиарды по мелочам: мастер-класс от Ивана Голунова

23:00, 13.12.2019 34 5
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Казани начался фестиваль «Вместе медиа. Приволжье». Среди спикеров фестиваля - специальный корреспондент Meduza Иван Голунов. На встрече с ним побывали корреспоненты «Реального времени».

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комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 14 дек
    "корреспондент Meduza Иван Голунов" а он не рассказал как он стал корреспондентом этой русофобской Медузы?
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    Анонимно 14 дек
    Русофобия - это подкидывать людям наркотики, брать взятки и запрещать ввод жизненно необходимых лекарств, а не писать статьи о коррупции
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    Анонимно 14 дек
    Русофобия - обливать помоями Россию, пушерить, а когда возьмут за всадницу кричать, что товар подкинули.
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    Анонимно 14 дек
    А есть еще "подмена понятий"... Ну и кроме дорог, другую проблему еще никто не отменил
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  • Анонимно 14 дек
    Этот журналист не рассказывал о своей роли в скандале с изнасилованием коллеги зам главного редактора?
    Он конечно же поддержал начальство?
    Очень честный и правильный поступок.
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