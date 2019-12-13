«Рыжий Тарзан» и кикбоксер Джеронимо готовятся к финалу боев по правилам TNA

22:00, 13.12.2019 24
1/24
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В воскресенье, 15 декабря, на «Татнефть Арене» состоится турнир по кикбоксингу, на котором пройдут финальные поединки двенадцатого сезона боев по правилам TNA. Супербоем вечера заявлен поединок между французской легендой этого вида спорта Жеромом Ле Банне и скандально известным бойцом из России Вячеславом Дациком. Сегодня соперники дали совместную пресс-конференцию.

Распечатать материал

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи