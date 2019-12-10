Юрий Лужков и Татарстан: 20 лет назад на празднике в честь Дня республики

Сегодня на 84-м году ушел из жизни бывший мэр Москвы Юрий Лужков. С Татарстаном Юрия Лужкова связывали добрые отношения, он неоднократно был гостем республики. Один из таких визитов состоялся 20 лет назад, когда мэр Москвы принял участие в праздновании Дня республики. События августа 1999 года — в репортаже Михаила Козловского, личного фотографа первого президента РТ.
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