«Двойная» реконструкция Отечественной войны 1812 года: выставочный проект «О Родине, о доблести и славе…» в галерее «Хазинэ»

Сегодня в национальной художественной галерее «Хазинэ» стартовал выставочный проект «О Родине, о доблести и славе…», посвященный Отечественной войне 1812 года и заграничным походам русской армии. На выставке представлены фотографии реконструкций, живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, книги, рукописи, интерактивная информация. В фотографиях Евгения Кулешова зафиксирована реконструкция сражений Отечественной войны 1812 года.
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