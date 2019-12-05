«Двойная» реконструкция Отечественной войны 1812 года: выставочный проект «О Родине, о доблести и славе…» в галерее «Хазинэ»

18:45, 05.12.2019 22
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  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин

Сегодня в национальной художественной галерее «Хазинэ» стартовал выставочный проект «О Родине, о доблести и славе…», посвященный Отечественной войне 1812 года и заграничным походам русской армии. На выставке представлены фотографии реконструкций, живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, книги, рукописи, интерактивная информация. В фотографиях Евгения Кулешова зафиксирована реконструкция сражений Отечественной войны 1812 года.

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