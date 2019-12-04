«Машиностроение. Металлообработка»: люк «Одна копейка», шлем для сварщика и молодые профессионалы

14:54, 04.12.2019 58
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня на территории международного выставочного центра "Казань Экспо" открылась 19-я международная специализированная выставка "Машиностроение. Металлообработка. Сварка. Казань". В выставке принимают участие 221 компания, в том числе 199 – из 29 российских регионов, а также компании из Белоруссии, Германии, Чехии, Швейцарии. Также в этом году в рамках выставки проходит открытие регионального чемпионата "Молодые профессионалы" по пяти компетенциям: "Фрезерные работы на станках с ЧПУ", "Токарные работы на станках с ЧПУ", "Сварочные технологии", "Мехатроника", "Интернет вещей".

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