Четвертый сезон «Үзгәреш җиле»: #ALGA, «Street Jazz» и неизменная труба Эйленкрига

Сегодня в казанском Оперном театре прошел концерт IV фестиваля татарской песни «Үзгәреш җиле» («Ветер перемен»). В этом году в проекте выступают 16 певцов: Алина Шарипжанова, Айдар Сулейманов, Артур и Эльза Исламовы, Ксения Коробкова, Ильнар Миранов, Амир Ахмадишин и другие. 17 января 2020 года концерт фестиваля состоится в концертном зале «Карнеги-холл» в Нью-Йорке.
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