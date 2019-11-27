Как сохранять экологический баланс? Росприроднадзор провел публичные слушания

В госреестре обновленного Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора, в которое летом вошли три республики — Татарстан, Чувашия и Марий Эл, находится более 5,6 тысяч объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Для сохранения экологического баланса в трех республиках ведомством было решено проводить раз в полгода публичные обсуждения самых наболевших вопросов. Первая встреча по вопросам правоприменительной практики для трех регионов прошла на территории ПАО «Казаньоргсинтез».
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым