Как сохранять экологический баланс? Росприроднадзор провел публичные слушания

20:03, 27.11.2019 36
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

В госреестре обновленного Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора, в которое летом вошли три республики — Татарстан, Чувашия и Марий Эл, находится более 5,6 тысяч объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Для сохранения экологического баланса в трех республиках ведомством было решено проводить раз в полгода публичные обсуждения самых наболевших вопросов. Первая встреча по вопросам правоприменительной практики для трех регионов прошла на территории ПАО «Казаньоргсинтез».

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