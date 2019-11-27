Власти и Сеть: «Молодежная команда страны» обсуждает вызовы современности

16:11, 27.11.2019 20
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В Казани открылся III Всероссийский форум органов молодежного самоуправления «Молодежная команда страны», собравший порядка двухсот начинающих политиков и управленцев, желающих вскоре войти в состав законодательных и исполнительных органов власти России. Четырехдневный форум стартовал с панельной дискуссии, посвященной новым реалиям информационной среды.

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