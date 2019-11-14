Век «Таткниги»: от «Губпечати» и «Татполиграфа» к Татарскому книжному издательству

17:00, 14.11.2019 27
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В этом году Татарское книжное издательство отмечает свой 100-летний юбилей. К этой дате приурочена прошедшая сегодня в Казани научно-практическая конференция «История книгоиздания и современные тенденции развития книжного рынка» с участием руководителей ведущих издательств и полиграфических предприятий России, таких как «Рипол классик», «Папирус-Столица», руководства АСКИ (Ассоциация книгоиздателей России), а также национальных региональных издательств РФ из Республики Татарстан, Республики Башкортостан, Республики Марий Эл, Удмуртской Республики, Чувашской Республики, Чеченской Республики, Тюменской, Свердловской областей, Республики Саха (Якутия).

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