Век «Таткниги»: от «Губпечати» и «Татполиграфа» к Татарскому книжному издательству

В этом году Татарское книжное издательство отмечает свой 100-летний юбилей. К этой дате приурочена прошедшая сегодня в Казани научно-практическая конференция «История книгоиздания и современные тенденции развития книжного рынка» с участием руководителей ведущих издательств и полиграфических предприятий России, таких как «Рипол классик», «Папирус-Столица», руководства АСКИ (Ассоциация книгоиздателей России), а также национальных региональных издательств РФ из Республики Татарстан, Республики Башкортостан, Республики Марий Эл, Удмуртской Республики, Чувашской Республики, Чеченской Республики, Тюменской, Свердловской областей, Республики Саха (Якутия).