«Голубой шали» добавили вокала и хореографии. Любимая пьеса в интерпретации ансамбля танца «Казань»

23:40, 12.11.2019 42
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня на сцене Театра им. Г.Камала был представлен премьерный показ вокально-хореографического спектакля по мотивам пьесы Карима Тинчурина «Зәңгәр шәл» - «Голубая шаль». Вдохновителем и постановщиком спектакля выступила художественный руководитель ансамбля танца «Казань», народная артистка РТ Чулпан Закирова. Вокальные партии главных героев исполняют известные артисты Ляйсан Махмутова, Рустем Насыбуллин, Марина Карпова, Гульназ Гафурова и дуэт «Фарида-Алсу». В танцевальных сценах спектакля задействованы ведущие артисты ансамбля танца «Казань».

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