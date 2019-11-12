«Голубой шали» добавили вокала и хореографии. Любимая пьеса в интерпретации ансамбля танца «Казань»

Сегодня на сцене Театра им. Г.Камала был представлен премьерный показ вокально-хореографического спектакля по мотивам пьесы Карима Тинчурина «Зәңгәр шәл» - «Голубая шаль». Вдохновителем и постановщиком спектакля выступила художественный руководитель ансамбля танца «Казань», народная артистка РТ Чулпан Закирова. Вокальные партии главных героев исполняют известные артисты Ляйсан Махмутова, Рустем Насыбуллин, Марина Карпова, Гульназ Гафурова и дуэт «Фарида-Алсу». В танцевальных сценах спектакля задействованы ведущие артисты ансамбля танца «Казань».
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