Бизнес-сессия «11.11» в Казани: как выйти на электронный рынок?

Сегодня в Казани прошла бизнес-сессия «11.11» с главами крупнейших ритейлеров России. Руководители онлайн-гипермаркетов Wildberries и Ozon рассказали татарстанским предпринимателям о возможностях размещения товаров местных производителей на своих площадках и преимуществах работы с маркетплейсами перед развитием собственного интернет-магазина. Помимо этого, спикеры порассуждали о том, возможен ли современный бизнес без электронной коммерции, а также поделились планами по запуску новых услуг и проектов.
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