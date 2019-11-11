В селе Елантово Нижнекамского района открыли новый мост через реку Шешма

Этого события жители ждали больше 20 лет. Ранее до административного центра Елантово – где находится школа, больница, сельский клуб – жители добирались по автомобильному мосту, делая крюк 3,5 км. Теперь путь до райцентра занимает 15 минут. Помощь в установке моста через реку Шешма оказало АО «ТГК-16», входящее в Группу ТАИФ, и турецкая компания ЕНКА.
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