В селе Елантово Нижнекамского района открыли новый мост через реку Шешма

07:00, 11.11.2019 Сюжет:  АО «ТГК-16» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время» 19
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Этого события жители ждали больше 20 лет. Ранее до административного центра Елантово – где находится школа, больница, сельский клуб – жители добирались по автомобильному мосту, делая крюк 3,5 км. Теперь путь до райцентра занимает 15 минут. Помощь в установке моста через реку Шешма оказало АО «ТГК-16», входящее в Группу ТАИФ, и турецкая компания ЕНКА.

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