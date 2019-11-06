LEGO Education в IT-лицее: как использовать робототехнику на уроках

В Казани в IT-лицее КФУ проходят мастер-классы, посвященные программированию, информатике и робототехнике и организованные компаниями LEGO Education и ICL Техно. Мероприятие ориентировано на педагогов, детей, а также их родителей из Татарстана и соседних регионов. В ходе ворк-шопов педагоги дошкольного, начального и основного школьного образования познакомятся с концепцией STEAM-обучения, узнают о том, как использовать робототехнику на уроках по таким предметам, как технология и информатика.
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