LEGO Education в IT-лицее: как использовать робототехнику на уроках

13:38, 06.11.2019 23
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

В Казани в IT-лицее КФУ проходят мастер-классы, посвященные программированию, информатике и робототехнике и организованные компаниями LEGO Education и ICL Техно. Мероприятие ориентировано на педагогов, детей, а также их родителей из Татарстана и соседних регионов. В ходе ворк-шопов педагоги дошкольного, начального и основного школьного образования познакомятся с концепцией STEAM-обучения, узнают о том, как использовать робототехнику на уроках по таким предметам, как технология и информатика.

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