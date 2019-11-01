«Под покровительством» FINA: Хулио Маглионе открыл чемпионат мира по борьбе на поясах в Казани

Сегодня во Дворце единоборств «Ак Барс» стартовал XVII чемпионат мира по борьбе на поясах среди мужчин и женщин не моложе 18 лет в вольном и классическом стиле. В церемонии открытия соревнований приняли участие заместитель председателя Госсовета РТ, президент Федерации борьбы на поясах РТ Марат Ахметов, президент Международной федерации борьбы на поясах Рафик Валиев, президент Международной федерации плавания Хулио Маглионе, министр спорта РТ Владимир Леонов.

Чемпионат мира по борьбе на поясах будет проходить в казанском Дворце единоборств «Ак Барс» 1 и 2 ноября. В турнире участвуют более 200 спортсменов из 40 стран. Честь республики в составе сборной России защищают 15 борцов.