HORECA by Kazan 2019: «золотые» кулинары, живые специи и татарские традиции

13:44, 23.10.2019 59
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Казани открылась выставка для отельеров и рестораторов Horeca by Kazan. Выставка будет проходить с 23 по 25 октября на площадке международного выставочного центра «Казань Экспо». Участники мероприятия смогут посетить тематические лекции и мастер-классы от топовых игроков рынка, а также ознакомиться с экспозицией производителей технологической, пищевой, текстильной и другой продукции. Первый день выставки стартовал с сессии «Национальное гостеприимство Татарстана — развитие и становление», в рамках которой эксперты обсудили сохранение народных традиций в современном туристическом бренде.

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