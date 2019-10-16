36-я сессия Казгордумы: развитие МСП, проблемы самозанятых и городской бюджет

Сегодня в Казанской ратуше прошла XXXVI сессия Казанской городской Думы. В повестку дня было включено 16 вопросов, в том числе о развитии малого и среднего предпринимательства в Казани, об изменениях в городском бюджете и прогнозном плане приватизации муниципальной собственности. На сессии побывали корреспонденты «Реального времени».