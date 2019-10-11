«Казаньоргсинтез» приобрел самый высокий в Татарстане пожарный автоподъемник для спасения людей

ПАО «Казаньоргсинтез» закупил для МЧС новую пожарную технику: самый высокий в Татарстане автоподъемник ВИТАНД АПК-72 с высотой подъема стрелы 72 метра и новую автоцистерну. Машины пополнят парк пятого пожарного отряда Федеральной противопожарной службы по Республике Татарстан. Технику осмотрели генеральный директор АО «ТАИФ», председатель совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» и ПАО «Нижнекамскнефтехим» Руслан Шигабутдинов, министр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ — начальник ГУ МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин и генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» Фарид Минигулов.
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