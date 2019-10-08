Награды аграриям: в Казани отметили День работника сельского хозяйства

Сельское хозяйство является ключевой отраслью экономики Татарстана, формирующей более 10% ВРП. Об этом заявил сегодня президент Республики Татарстан Рустам Минниханов на торжественном мероприятии, посвященном Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Церемония прошла в Казани на площадке ГТРК «Корстон». В ней приняли участие Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев, премьер-министр РТ Алексей Песошин, председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк, экс-глава Минсельхозпрода РТ, заместитель председателя Государственного совета Татарстана Марат Ахметов и другие.