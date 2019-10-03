Volga Investment Summit & World Halal Day: ярмарка халяль, мусульманская мода и ключ для ЮАР

23:11, 03.10.2019 48
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  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин

В Самаре начал работу Volga Investment Summit & World Halal Day (Волжский инвестиционный саммит и Всемирный день халяль). В рамках саммита в столице Самарской области пройдут панельные дискуссии, круглые столы и воркшопы с участием как российских, так и международных инвесторов и экспертов.

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