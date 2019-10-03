Volga Investment Summit & World Halal Day: в Самаре обсудят ситуацию с индустрией халяль

Сегодня Россия впервые принимает саммит World Halal Day, до этого проходивший в Англии, Индии, Корее, Сингапуре и Хорватии. Саммит пройдет в Самаре с 3 по 5 октября и соберет 500 участников из 20 стран мира. Открытие саммита - в фоторепортаже "Реального времени".

